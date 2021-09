Durante o anúncio de verbas para a ampliação do metrô em Belo Horizonte, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) informou a liberação da licitação para o asfaltamento da BR-135, no trecho entre Manga e Itacarambi, no Norte de Minas.

Segundo Bolsonaro, a assinatura foi feita na manhã desta quinta-feira (30). Ele foi informado via WhatsApp pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas.

Os recursos para a pavimentação da rodovia foram disponibilizados por meio de um Projeto de Lei do Congresso Nacional aprovado na Câmara e no Senado na última segunda-feira (27). O mesmo PL também libera as verbas para a ampliação do metrô de BH.

