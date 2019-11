O presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta terça-feira (12) a saída do PSL, partido pelo qual foi eleito, e a criação de outra legenda, a Aliança pelo Brasil.



Nesta tarde, o presidente recebeu, no Palácio do Planalto, a vice-líder do governo no Congresso Nacional, deputada Bia Kicis (PSL-DF), e outros parlamentares do partido..

"Hoje anunciei minha saída do PSL e início da criação de um novo partido: "Aliança pelo Brasil". - Agradeço a todos que colaboraram comigo no PSL e que foram parceiros nas eleições de 2018", diz o tuíte do presidente.

- Hoje anunciei minha saída do PSL e início da criação de um novo partido: "Aliança pelo Brasil".



- Agradeço a todos que colaboraram comigo no PSL e que foram parceiros nas eleições de 2018. 🇧🇷 pic.twitter.com/vi4aCHlLan — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) November 13, 2019

Leia mais:

Senado aprova acordo entre Brasil e EUA para utilização da base de Alcântara

Por ordem de Eduardo, deputado do PSL é 'desconvidado' de reunião com Bolsonaro

Quase 43% dos eleitores onde biometria passa a ser obrigatória não fizeram o cadastramento digital