O presidente Jair Bolsonaro e o ministro das Comunicações, Fábio Faria, inauguram nesta quinta-feira (17) um ponto de conexão do programa Wi-Fi Brasil, no povoado de Conceição do Jacinto, na região do Vale do Jequitinhonha. A antena ficará entre um posto de saúde e uma escola.

O vilarejo, com 12,5 mil habitantes, fica quase na divisa entre Minas Geras e Bahia e receberá banda larga de alta velocidade, gratuita e ilimitada. O ponto de conexão vai beneficiar mais de 400 pessoas, como estudantes que, durante a pandemia, necessitam da internet para ter acesso a material didático e poderem assistir aulas.

O sinal de internet será transmitido pelo Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações (SGDC), um equipamento de alta tecnologia que abrange todo o território nacional e parte dos Oceanos Atlântico e Pacífico. No total, 12.715 pontos de wi-fi público e gratuito, iguais ao de Conceição de Jacinto foram instalados no país, sendo que mais da metade está no Nordeste e a maioria – cerca de 9,5 mil – atende escolas rurais.

Em Minas Gerais, são 537 antenas que recebem conexão do satélite geoestacionário brasileiro. Os pontos são instalados em parceria com a Telebras e têm um raio de alcance de aproximadamente 200 metros, com velocidade de 20 mega, e sem limite para o uso de dados.

Essa velocidade é suficiente, por exemplo, para acessar redes sociais, assistir aulas on-line, fazer chamadas de vídeos e acessar serviços públicos e bancários.

A trabalhadora rural Maria Aparecida, moradora do vilarejo, gostou da chegada da banda larga. "Eu aproveito a internet para conversar com a família, ver receitas, essas coisas assim", disse. "Dá para fazer chamada de vídeo, dá para matar a saudade. Com essa epidemia a gente não está podendo viajar [para visitar um parente]". Ela disse que até para mandar uma carta precisa se deslocar para a cidade de Jacinto, distante 16 quilômetros de Conceição.