O presidente Jair Bolsonaro participou neste sábado (26) de um passeio de moto com centenas de apoiadores pelas ruas de Chapecó (SC). Os motociclistas passaram por diversos pontos da cidade, incluindo um centro comercial.

Bolsonaro participou da "motociata" sem usar máscaras e levou na garupa o prefeito de Chapecó, João Rodrigues (PSD), também sem o objeto de proteção.

Bolsonaro compareceu ao encontro após cumprir agenda na cidade, incluindo a inauguração de um centro de excelência em tecnologia 4G e visitas às obras da Arena Condá, ambos na sexta-feira (25). Em um dos pontos de concentração, ele foi recebido com gritos de “mito” e posou para fotos com os participantes.

Ao discursar, já no encerramento do ato, Bolsonaro agradeceu os apoiadores. “Não tem preço uma recepção como essa, desde o dia de ontem”, disse. “É a volta do nosso patriotismo, a volta da esperança. A certeza de que o futuro pertence a todos nós”, concluiu.

Essa é a segunda vez no ano em que o presidente cumpre agenda em Chapecó. Em abril, ele conheceu o Centro Avançado de Atendimento à Covid, hospital de campanha montado no Centro de Eventos com 75 leitos de enfermaria e 20 de unidade de tratamento semi-intensivo. Depois de mais de 200 atendimentos, a estrutura foi desativada.