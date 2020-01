O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) poderá vir a Minas Gerais nesta quinta-feira testemunhar de perto os estragos causados pelos últimos temporais, que deixaram ao menos 54 mortos. A informação foi divulgada pelo governador Romeu Zema (Novo).

"Tivemos (no domingo) com o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, e o próprio ministro se propôs a voltar a Belo Horizonte e, conversando come ele hoje, ele manifestou que o presidente gostaria de vir neste momento difícil do Estado, da mesma maneira que ele fez com Brumadinho", disse Zema em entrevista coletiva à imprensa.