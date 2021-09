O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) vai se reunir nesta quinta-feira (30), às 10h, com o governador de Minas, Romeu Zema (Novo), na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte. O encontro faz parte do evento de sanção da lei que concretiza a privatização para expansão do metrô da capital.

No começo da semana, foi aprovado na Câmara e no Senado Federal o Projeto de Lei que libera R$ 2,8 milhões para obras de ampliação do metrô em BH. O documento abre crédito especial no orçamento de 2021 para a revitalização da linha 1 do metrô e a construção da linha 2, que ligaria a região do Barreiro ao bairro Calafate, na regional Oeste.

O recurso será utilizado para pagar a participação da União no capital da empresa a ser constituída a partir de cisão parcial da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) e para execução de contrato de gestão com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI).

Além da verba federal, outros R$ 400 milhões devem ser investidos por Minas. O valor está previsto no acordo da Vale, firmado com a mineradora em decorrência do rompimento da barragem em Brumadinho, em janeiro de 2019.

Bolsonaro também deverá fazer um pronuniamento sobre o Centro Nacional de Vacinas, uma parceria entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, governo de Minas e a UFMG. O projeto, que está previsto para começar em janeiro de 2022, será no local onde hoje existe o Centro de Tecnologias de Vacinas (CTVacinas) da universidade. Ele vai promover a independência de tecnologia na produção de lotes-pilotos de vacinas e testes de diagnóstico para doenças em humanos e animais.

