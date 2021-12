O presidente Jair Bolsonaro e os ministros do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e da Cidadania, João Roma, vão sobrevoar neste domingo (12) as regiões afetadas pelas chuvas no Norte de Minas e no Sul da Bahia. O sobrevoo será de helicóptero.

Um temporal atinge cidades mineiras e baianasdesde quarta-feira (7). As fortes chuvas têm causado alagamentos e prejuízos para os moradores.

“Estamos prontos a colaborar. Precisamos ser provocados pelos governadores e prefeitos”, disse Bolsonaro. O presidente lembrou que o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) já publicou as portarias decretando situação de emergência em vários estados e que a Caixa aguarda comunicado das prefeituras indicando os bairros atingidos para liberar o saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) nessas localidades.

Mais de 50 cidades estão em situação de emergência

Na Bahia, uma força-tarefa atua há quatro dias para prestar socorro às vítimas. Já são 25 municípios em situação de emergência, de acordo com os decretos homologados e publicados no Diário Oficial.

Já o governo de Minas Gerais decretou situação de emergência em 31 cidades afetadas pelas chuvas dos últimos dias nos vales do Jequitinhonha e do Mucuri.

