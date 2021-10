O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) vem a Minas nesta segunda-feira (18) para anunciar a disponibilização de R$ 5,8 bilhões para a revitalização de bacias e obras complementares. O chefe do Executivo participa da Jornada das Águas, roteiro que passa pelos estados cortados pelo rio São Francisco.

A comitiva partirá da nascente do rio, em São Roque de Minas, no Centro-Oeste, e percorrerá os nove estados do Nordeste com anúncios e entregas de obras de infraestrutura, preservação e recuperação de nascentes e cursos d’água, saneamento e irrigação. O evento vai terminar em Propriá, em Sergipe, em 28 de outubro.

De acordo com a agenda do presidente, o mandatário deve chegar ao interior de Minas por volta das 10h30. Às 11h, participa da cerimônia de lançamento da campanha. Mais tarde, ele retorna a Brasília, às 12h45.

Investimentos

Através do projeto Nascentes Vivas, o governo estadual vai receber um incentivo de R$ 10 milhões para recuperar 1,5 mil nascentes na bacia do rio Verde Grande, ao longo de 27 municípios.

As bacias do rio São Francisco e do rio Parnaíba contarão com investimentos da ordem de R$ 3,5 bilhões, a serem aplicados ao longo de 10 anos. Outros R$ 2,3 bilhões estão previstos para as bacias na área de influência dos reservatórios das usinas hidrelétricas de Furnas.

A expectativa é que, na passagem de Bolsonaro pelo território mineiro, seja anunciado o edital de Chamamento de Projetos e patrocínios do Programa Águas Brasileiras, bem como a publicação do edital da Barragem de Jequitaí, que receberá R$ 20 milhões para obras complementares.

Além disso, também serão retomadas as obras do Projeto de Irrigação Gorutuba e haverá a conclusão do canal de desassoreamento em Jaíba.

