O presidente Jair Bolsonaro chegou ao Templo de Salomão, da Igreja Universal do Reino de Deus, no bairro do Brás, na capital paulista, na manhã deste domingo (1). Ele chegou de helicóptero.

Antes de se dirigir ao templo evangélico, o presidente teve uma consulta com o médico Antonio Luiz Macedo, um dos que fizeram sua cirurgia de abdômen, após ser atingido por uma facada no dia 6 de setembro do ano passado, durante campanha eleitoral em Juiz de Fora (MG).

No início do culto, por volta das 10h, o presidente recebeu uma oração do bispo Edir Macedo, que passou óleo nas mãos e as colocou sobre a cabeça de Bolsonaro. Edir Macedo fez uma oração, enquanto Bolsonaro estava ajoelhado diante do altar.

"Orem pelo presidente. Ele vai arrenbentar, não porque sou eu, não porque é ele, é porque é o espírito de Deus", disse o bispo.

Ambos saíram da cerimônia para uma visita geral ao templo.

Edir Macedo é fundador da Igreja Universal do Reino de Deus e dono da empresa Record. Outros bispos da igreja e uma comitiva do presidente acompanharam a visita.

