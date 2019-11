O Programa de Estágios Bradesco está selecionando candidatos em todo o Brasil para integrar o programa em 2020, com remuneração de até R$ 3 mil, além de benefícios como auxílio transporte, seguro de vida e cursos gratuitos na universidade corporativa da própria instituição. Há vagas em Minas Gerais e as inscrições vão até o dia 27 de novembro. Clique aqui para se inscrever.

Em Minas, as vagas são para atuar no varejo. O estagiário irá trabalhar na área administrativa ao lado de um assessor comercial para propor soluções e se conectar com os clientes do banco.

Para se candidatar é preciso ser estudante a partir do segundo ano, ou terceiro semestre, de cursos de nível superior, preferencialmente de Administração, Ciências Atuariais, Contábeis ou Econômicas, Comunicação Social, Direito, Design, Engenharias, Estatística, Matemática, Relações Internacionais ou Cursos de Tecnologia da Informação.

O estagiário irá atuar por um ou dois anos e a carga horária é de seis horas por dia útil. A bolsa estágio é de R$ 2.400 a R$ 3 mil, o auxílio transporte é de R$ 152,00, e o selecionado também irá ter seguro de vida, acesso gratuito a cursos, palestras e eventos da Universidade Corporativa Bradesco.

