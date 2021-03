O Brasil bateu novo recorde de mortes por Covid-19. Em 24 horas, foram registrados 1.972 novos óbitos em consequência do novo coronavírus. A soma superou a marca anterior, de 1.910 óbitos, confirmados em 3 de março.

O total de vidas perdidas para a pandemia alcançou 268.370. Ainda há outras 2.944 mortes em investigação por equipes de saúde. Isso porque há casos em que o diagnóstico sobre a causa só sai após o óbito do paciente.

O número de pessoas recuperadas subiu para 9.843.218. Já a quantidade de pessoas com casos ativos, em acompanhamento por equipes de saúde, ficou em 1.010.841.

Situação epidemiológica da Covid-19 no Brasil.

Os dados constam no balanço diário do Ministério da Saúde, divulgado na noite desta quarta-feira (9). A atualização é produzida a partir das informações levantadas pelas autoridades estaduais e locais de saúde sobre casos e mortes provocados pela Covid-19.

O total de casos desde o início da pandemia chegou a 11.122.429. Entre segunda e terça, foram registrados 70.764 novos diagnósticos positivos por equipes de saúde. Na segunda, a quantidade de casos estava em 11.051.665.

Os números em geral são menores aos domingos e segundas-feiras em razão da redução das equipes aos fins-de-semana e o impacto disso na alimentação dos dados nas secretarias de saúde. Já às terças-feiras a soma diária costuma ser maior pelo acúmulo de dados regularizado.

Estados

O ranking de estados com mais mortes pela Covid-19 é liderado por São Paulo (62.101), Rio de Janeiro (33.824), Minas Gerais (19.605), Rio Grande do Sul (13.837) e Paraná (12.816). Já as Unidades da Federação com menos óbitos são Acre (1.071), Amapá (1.164), Roraima (1.191), Tocantins (1.601) e Sergipe (3.043).

Leia Mais:

Carregamento com mais de 300 mil doses de vacina CoronaVac chega a Minas

Fiocruz: ocupação de UTIs passa de 90% em 15 capitais e 13 estados

Ministério distribui mais 2,6 milhões de doses da CoronaVac