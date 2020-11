O Ministério da Saúde teve problemas técnicos que o impediram de obter alguns dados atualizados. Dentre eles, os dados de pessoas recuperadas. Desta forma, os últimos dados a respeito são da última quarta-feira (4), 5.064.344 (90,6%). O ministério também não pôde atualizar os dados de alguns estados, dentre eles São Paulo, o estado mais afetado pelo novo coronavírus no Brasil.

Por meio de nota, o ministério informou que "nesta sexta-feira (6), identificou incidente em páginas web, o que desconfigurou layouts. A questão está sendo tratada pela equipe do DataSUS, e as páginas estão sendo restabelecidas. Não foram afetados os dados nem os servidores da pasta, que estão preservados pelas medidas de segurança adotadas."

A pasta também disse que "está revisando todas as camadas de segurança dos sistemas de Informação do Sistema Único de Saúde (SUS), o que pode ocasionar intermitência nos sistemas e na disseminação de informações da saúde durante o fim de semana, com previsão de término até o próximo domingo (8).

O balanço divulgado hoje (6) pelo Ministério da Saúde mostra 18.862 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. Já são 5.631.181 casos acumulados desde o começo da pandemia. Além disso, foram registradas mais 279 mortes, totalizando 162.015.

Covid-19 nos estados

Os dados de São Paulo também não foram atualizados, sendo os últimos números de ontem. Ainda assim, o estado continua muito à frente em número de casos (1.125.936) e mortes (39.717). Os outros estados com maior número de casos no país são Minas Gerais (366.303) e Bahia (361.136).

O Rio de Janeiro, com 20.849 óbitos, é o segundo estado nesse quesito, atrás de São Paulo. Ceará, com 9.393, e Minas Gerais, com 9.199, aparecem na sequência.