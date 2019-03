O Brasil e os Emirados Árabes assinaram nesta sexta-feira (15) acordo de cooperação e facilitação de investimentos que tem por objetivo estimular, simplificar e apoiar investimentos bilaterais. A ideia é abrir novas oportunidades de integração entre os dois países por meio de ambiente favorável aos negócios aos investidores.

O chanceler Ernesto Araújo e o ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação Internacional dos Emirados Árabes, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, também assinaram no Palácio Itamaraty tratados sobre assistência jurídica mútua em matéria penal e sobre extradição, cujo intuito é promover cooperação entre os dois países para fortalecer a repressão ao crime por meio de ações conjuntas voltadas para a extradição de criminosos que fugiram para o exterior.

Segundo Araújo, o Brasil pretende atrair mais investimentos do país, “sobretudo com o potencial dos fundos de investimento dos Emirados Árabes”. “Discutimos temas bilaterais na área de comércio e investimentos e, com grande destaque, temas regionais. Ouvimos sua percepção sobre a situação do Oriente Médio, com seus vizinhos, o Iêmen, por exemplo, e sobre o terrorismo naquela região. O Brasil está pronto para apoiar os esforços em favor da paz e da estabilidade na região”.

O xeique Abdullah também destacou o comércio promissor e a disposição do país de aumentar as oportunidades de negócios. De acordo com o governo brasileiro, o intercâmbio comercial bilateral atingiu, no ano passado, US$ 2,6 bilhões. Estima-se que os investimentos dos Emirados Árabes no Brasil superem US$ 5 bilhões.

O chanceler dos Emirados Árabes assinou memorando de entendimento para cooperação em turismo com o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. O acordo prevê ações para facilitar os procedimentos alfandegários para intensificar o fluxo de viagens e a atração de investimentos entre os dois países

O xeique Abdullah está em visita oficial ao Brasil. Ele ainda se reunirá com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto nesta tarde.