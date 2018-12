O presidente eleito Jair Bolsonaro publicou na noite dessa quinta-feira (27) no Twitter que vai discutir “novos rumos” nas relações entre o Brasil e Israel e que aguarda o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, que chega nesta sexta-feira (28) ao país.

“Espero a chegada e visita do Primeiro-Ministro @netanyahu. Nos reuniremos e discutiremos novos rumos para nossas nações. As expectativas são as melhores para este momento inédito de nossa história”, disse Bolsonaro.

Em um segundo tuíte, publicado quinze minutos depois na rede social, Bolsonaro destacou que “Israel é referência mundial em tecnologia para diversos serviços e isso nos interessa”.

Israel é referência mundial em tecnologia para diversos serviços e isso nos interessa. Não há razão para criticar o diálogo, muito menos quando a crítica vem de quem nada fez, só destruiu e roubou o país. Queremos o melhor para o Brasil e para a população brasileira! — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 27 de dezembro de 2018

O presidente eleito deve se reunir com o primeiro-ministro de Israel em um almoço no Forte de Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro nesta sexta-feira (28), um dia antes da mudança de Bolsonaro e da família para Brasília. A conversa ocorre após Bolsonaro dizer que pretende transferir a Embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém.

O primeiro-ministro de Israel deve ser um dos 12 chefes de Estado presentes na posse de Jair Bolsonaro na próxima terça-feira (1º). Entre outros, estão os presidentes Mauricio Macri (Argentina), Sebastián Piñera (Chile), Mario Abdo Benítez (Paraguai) e Marcelo Rebelo de Sousa (Portugal) e o secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo.



Leia mais:

PF vai apurar suposta ameaça terrorista à posse de Bolsonaro

Preparativos para a posse movimentam o Congresso

China enviará representante para a posse de Bolsonaro