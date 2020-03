O governo brasileiro enviou dois aviões Hércules C-130 a Cusco, no Peru, para trazer de volta ao Brasil um grupo de brasileiros que ficou preso no país depois que o presidente Martín Vizcarra decretou o fechamento das fronteiras para tentar controlar a epidemia do novo coronavírus.

Dois aviões da FAB foram enviados para trazer um grupo de brasileiros que ficou preso no Peru

De acordo com o Itamaraty, 1,3 mil brasileiros aguardavam para retornar ao Brasil, mas 639 já foram repatriados. Em nota, os ministérios da Defesa e das Relações Exteriores informaram que os dois aviões devem pousar em Cusco na quarta-feira (25) e a previsão de chegada de volta ao Brasil é na noite de quinta.

Em entrevista à CNN no último domingo, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, afirmou que no início da crise, havia quase 10 mil brasileiros no exterior, retidos pelo cancelamento de voos e fechamento de fronteiras.

"Já viabilizamos o retorno de cerca de 3 mil pessoas, em sua maioria de Portugal, Marrocos e Peru. Ainda há cerca de 6 mil para trazermos de volta ao Brasil", disse.

O Itamaraty montou um grupo de atendimento aos brasileiros no exterior e divulgou números específicos de telefone para atendimento.