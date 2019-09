O programa inicial da Cúpula do Clima da Organização das Nações Unidas (ONU) que acontecerá na próxima semana, em Nova York, não inclui o Brasil entre os países que terão direito a discursar. O cronograma final ainda não foi divulgado, mas até agora o País não foi incluído entre os oradores, segundo fonte que participa da elaboração do programa.



A ONU pediu aos países que enviassem informações sobre aumento da ambição dos compromissos climáticos. A intenção era dar espaço nos discursos para aqueles países que tivessem atitude inspiradora sobre combate à crise ambiental e demonstrassem novas metas a serem perseguidas e programas a implementar.



Todos os países foram convidados e poderão participar do evento, mas nem todos os que pediram espaço de fala terão tempo para discurso.



O governo Bolsonaro está no centro das discussões sobre preservação ambiental e mudanças climáticas, depois que a atenção internacional se voltou para o aumento dos focos de queimadas na Amazônia.



A cúpula do clima tem início na próxima segunda-feira, 23, um dia antes da abertura da Assembleia Geral da ONU, onde os chefes de Estado dos países-membros da organização se reúnem. A convocação para a cúpula foi feita pelo secretário-geral da ONU, Antonio Guterres.



Nesta quarta-feira, 18, durante conferência de imprensa, Guterres afirmou que não há tempo a perder quando o assunto é mudança climática. Ainda segundo ele, no encontro deve ser anunciada "uma série de planos" para reduzir drasticamente as emissões de carbono.