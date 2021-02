O Brasil registrou 527 novos óbitos por Covid-19 nas últimas 24 horas. De acordo com o boletim deste domingo (21) do Ministério da Saúde, o total de mortes é de 246.504 desde o início da pandemia.

O número de casos chegou a 10.168.174, sendo 29.026 novos casos nas últimas 24 horas. Desse total, 826.187 (8,1%) seguem em acompanhamento. O número de recuperados está em patamar estável, com 89,5% das pessoas infectadas já curadas da doença. Segundo o Ministério da Saúde, 9.095.483 pessoas são consideradas recuperadas.

No mapa estadual da Covid-19, o cenário semanal permanece sem grandes alterações. São Paulo continua em primeiro lugar em infecções e óbitos, com 1.975.927 casos registrados e 57.799 mortes em decorrência do novo coronavírus. Minas Gerais e Bahia seguem em 2º e 3º lugares, com 840.315 casos e 17.714 óbitos e 653.335 casos e 11.191 óbitos, respectivamente.