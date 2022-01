Em 24 horas, o Brasil registrou mais 157.393 casos de Covid-19. No acumulado, o país tem 23.909.175 casos de Covid desde o início da pandemia. Os dados são balanço divulgado na noite desse sábado (22) pelo Ministério da Saúde.

Na sexta (21), haviam sido 166.539, na quinta (20) 168.495 e na quarta (19) 204.854, o maior número registrado no mês até então.

Excetuando o balanço de 18 de janeiro, que registrou 137.103 casos em 24 horas, desde o início do mês, o país não registrava mais do que 100 mil casos diários.

A chega da variante Ômicron é apontada pelos especialistas como a principal responsável pelo aumento de casos no início de 2022. No entanto, o avanço da vacinação do país aponta para maior controle do número de óbitos, que não acompanham o exponencial crescimento de casos.

Óbitos

Ainda de acordo com o levantamento do Ministério da Saúde, que considera os dados informados pelas secretarias estaduais de Saúde, foram 622.801 mortes em decorrência de complicações da Covid desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram confirmados 238 óbitos.

Ainda há 1.438.072 de pessoas em acompanhamento.

Estados

Segundo o balanço do Ministério da Saúde, o estado com maior número de mortes por Covid-19 é São Paulo (156.310), seguido por Rio de Janeiro (69.674), Minas Gerais (56.941), Paraná (40.982) e Rio Grande do Sul (36.635).

Os estados com menos óbitos resultantes da pandemia de Covid-19 são Acre (1.855), Amapá (2.036), Roraima (2.086), Tocantins (3.983) e Sergipe (6.072).

*Com Agência Brasil

