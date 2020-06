Os dados consolidados da pandemia de Covid-19 pelo Ministério da Saúde mostram, neste sábado, que a incidência da doença provocada pelo novo coronavírus segue em um patamar preocupante. De acordo com o levantamento, foram registradas, nas últimas 24 horas, 1.022 mortes, o que eleva o total para 49.976. O número, embora ligeiramente inferior ao verificado nos dias anteriores (1.206 na sexta-feira), chama a atenção porque, nos finais de semana, é comum uma diminuição devido à maior dificuldade de registro por cartórios e secretarias de saúde.

A atualização inclui as 36 mortes contabilizadas em Minas Gerais, no que foi o dia de maior letalidade da Covid no Estado. Na média nacional, a taxa de letalidade se mantém em 4,7%. Além disso, houve 34.666 novos infectados - 1.067.579 no acumulado. A sexta-feira havia registrado uma explosão de novos casos: 54.771.