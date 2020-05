Com algum atraso em relação ao horário habitual, o Ministério da Saúde divulgou a atualização deste domingo (3) dos números da Covid-19 no país. O Brasil superou a marca dos 100 mil casos confirmados - são agora 101.147, um aumento de 5% em relação à véspera. Já as mortes passaram de sete mil - são agora 7.025. As 275 contabilizadas no boletim são um número inferior ao verificado nos últimos dias, com média superior aos 400 óbitos. A taxa de letalidade da doença provocada pelo novo coronavírus segue próxima a 7%.

Com os 95 casos e uma morte registrados pela Secretaria de Estado da Saúde, Minas Gerais aparece como o 11º estado tanto no número de pacientes diagnosticados quanto de óbitos. A letalidade registrada é de 4,2%.