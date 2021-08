O número de pessoas que contraíram Covid-19 subiu para 20.245.085 no Brasil. Nas últimas 24 horas foram confirmados 32.443 casos.

Ainda há 586.505 em acompanhamento. Já as mortes somam 565.748. Entre ontem e hoje, as autoridades de saúde confirmaram 975 óbitos pelo novo coronavírus. Ainda há 3.504 mortes em investigação.

O número de pessoas que se recuperaram da covid-19 chegou a 19.092.832.

As informações estão no balanço diário do Ministério da Saúde, divulgado nesta quarta-feira (11). Os dados dos estados de Goiás e Roraima não foram atualizados, permanecendo aqueles de ontem (10).

Estados

No topo do ranking de mortes por estado estão São Paulo (141.664), Rio de Janeiro (60.266), Minas Gerais (51.502), Paraná (36.065) e Rio Grande do Sul (33.669). Enquanto Acre (1.805), Roraima (1.902), Amapá (1.931), Tocantins (3.585) e Alagoas (5.923) registraram os menores números de mortes do país.