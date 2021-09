O Brasil registrou 21.804 novos casos por Covid-19 e 692 mortes em 24 horas. Os dados foram divulgados nesse sábado (4) pelo Ministério da Saúde, com base em informações disponibilizadas pelas secretarias estaduais de saúde.

No total, são 20.877.864 casos notificados desde o início da pandemia e 583.362 vidas perdidas.

O número de pessoas recuperadas da doença chegou a 19.838.912 (95%). De acordo com o balanço, há 455.590 casos em acompanhamento e 3.475 óbitos em investigação.

Estados

São Paulo se mantém como a unidade federativa que registra tanto o maior número de mortes por Covid-19 (146.526) quanto de casos da doença (4.288.443). Em segundo lugar, vem o Rio de Janeiro, com 63.142 registros, seguido de Minas Gerais, com 53.323 óbitos. Depois vêm o Paraná, com 37.721 mortes, e o Rio Grande do Sul, com 34.313 óbitos.

