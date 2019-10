O Brasil teve um dia dourado nesta quarta (16) nos Jogos Mundiais de Praia, realizados em Doha, no Catar. As conquistas foram no beach soccer masculino, no handebol de areia masculino e nas duplas mistas do beach tennis.

Beach soccer

A equipe masculina de beach soccer fez uma campanha perfeita no evento para conquistar o lugar mais alto do pódio. Foram 5 vitórias em 5 partidas. Na final os brasileiros golearam a Rússia por 9 a 3. Destaque para Mauricinho, que marcou 3 vezes.

Na mesma modalidade, mas no feminino, o Brasil garantiu uma medalha de bronze. Após tropeçar nas semifinais diante da Grã-Bretanha, a equipe brasileira venceu a Rússia na decisão por 4 a 3 e alcançou a terceira posição. Os gols do Brasil foram marcados por Adriele Rocha, Danielle Barboza e Lorena Medeiros, duas vezes.

A equipe de basquete masculino venceu as cinco primeiras partidas na competição

Handebol de areia

Outra modalidade na qual o Brasil obteve um ouro no masculino e um bronze no feminino foi no handebol de areia. Na decisão dos homens, os brasileiros venceram a Espanha por 2 sets a 1 (17/14, 18/19 e 10/11) e ficaram com o primeiro lugar da competição.

Já na decisão feminina, a seleção brasileira venceu o Vietnã por 2 sets a 0 (26/14 e 23/18) na disputa pelo terceiro lugar.

Beach tennis

O Brasil também teve dobradinha de medalha de ouro e bronze nas duplas mistas do beach tennis. Andre Baran e Rafaella Miller derrotaram os franceses por 2 sets a 0 (6/1 e 6/1) para ficarem com o ouro. Já Vinicius Font e Joana Cortez venceram os italianos Giovannini Tommaso e Daina Flaminia por 2 sets a 1 (4/6, 7/6 e 10/8) para garantirem o bronze.

Basquete 3x3

Esta quarta também foi de medalha no basquete 3x3 masculino. Após vencer as cinco primeiras partidas na competição, a equipe formada por William Weihermann, Leonardo de Souza, Fabrício da Silva e Matheus Bispo acabou perdendo na final para a Rússia por 21 a 19 e ficou com a prata.

Vôlei de praia 4x4

A segunda prata do dia veio no vôlei de praia 4x4 feminino. As brasileiras Fernanda Berti, Bárbara Seixas, Rebecca Cavalcante, Tainá Bigi, Juliana Silva e Carolina Horta acabaram derrotadas na final pelos Estado Unidos por 2 sets a 0 (16/21 e 9/21).

Leia mais:

Brasil vence na estreia do vôlei feminino nos Jogos Mundiais Militares

Beach tennis do Brasil é prata nos Jogos Mundiais de Praia

Já campeão, Brasil atropela Itália e termina invicto campanha no Japão