A quantidade e pessoas que contraíram Covid-19 desde o início da pandemia subiu para 20.319.000. Em 24 horas, foram registrados 33.933 novos casos. A incidência do vírus no país (número de casos por 100 mil habitantes) está em 9.668,9.

Ainda há 577.221 casos em acompanhamento. O nome é dado ao paciente que está sendo observado por equipes de saúde e que ainda podem evoluir para diferentes quadros, inclusive graves.

A quantidade de pessoas que não resistiram à doença subiu para 567.862. Entre ontem e hoje, as autoridades de saúde confirmaram 966 novas mortes por Covid-19. O índice de mortalidade (quantidade de óbitos por 100 mil habitantes) é de 270,2.

O número de pessoas que se recuperaram da doença chegou a 19.173.917.

As informações estão no balanço diário do Ministério da Saúde, divulgado nesta sexta-feira (13).

Estados

No topo do ranking de mortes por Estado estão São Paulo (142.199), Rio de Janeiro (60.549), Minas Gerais (51.744), Paraná (36.313) e Rio Grande do Sul (33.724). Na parte de baixo da lista estão Acre (1.807), Roraima (1.907), Amapá (1.934), Tocantins (3.599) e Alagoas (5.941).

Vacina

Dados do Ministério da Saúde mostram que foram distribuídas para todo o Brasil 197,1 milhões de doses da vacina contra a Covid-19, das quais 111,8 foram aplicadas como primeira dose. Em todo o país, 48,1 milhões de pessoas completaram o ciclo vacinal.

