Anvisa recomendou a suspensão imediata do uso da vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca em gestantes. A orientação está em Nota Técnica emitida na noite desta segunda-feira (10). O imunizante é produzido em parceria com a Universidade de Oxford. No Brasil, é produzido pela Fundação Oswaldo Cruz (FioCruz).

O pedido da agência é que a indicação da bula do imunizante seja seguida pelo Programa Nacional de Imunização (PNI). A orientação é resultado do monitoramento de eventos adversos feito de forma constante sobre as vacinas contra a Covid-19 em uso no país.

A suspensão do uso em grávidas é imediata

O uso “off label” de vacinas, ou seja, em situações não previstas na bula, só deve ser feito mediante avaliação individual por um profissional de saúde que considere os riscos e benefícios para a paciente. A bula atual da AstraZeneca não recomenda o uso da vacina sem orientação médica.

