O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, concede entrevista coletiva nesta terça-feira sobre a vacinação de gestantes contra a Covid-19. O pronunciamento ocorre no mesmo dia em que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recomendou a suspensão imediata do uso da vacina da AstraZeneca/Fiocruz para grávidas. A decisão é resultado do monitoramento de efeitos adversos do imunizante. Agora, só podem ser aplicadas nas grávidas a CoronaVac e a Pfizer.



Assista a coletiva na íntegra:





