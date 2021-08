Mais de 160 vagas e oportunidades estão disponíveis no Programa de Estágio da Bayer Brasil para atuar nas três divisões de negócio da empresa: agrícola, farmacêutica e bens de consumo, além das funções corporativas.

As posições são para diferentes localidades do país: Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Bahia e Pernambuco.

Bayer está com oportunidades de estágio em Minas Gerais e mais cinco estados

Estudantes de todas as áreas de ensino podem se candidatar. Para participar, é preciso estar cursando a partir do 2º ano da graduação e ter disponibilidade para estagiar 30h (Estágio Corporativo) ou 40h semanais (apenas para Estágio Agro - cinco meses de duração).

No caso dos estudantes de nível técnico, é necessário ter vínculo com colégio técnico e possibilidade para a assinatura de estágio por até dois anos.

Os benefícios do programa de estágio incluem bolsa-auxílio, assistência médica (com possibilidade de extensão para dependentes legais) e odontológica, assistência a dependência química e tabagismo, subsídio de medicamentos, acesso à rede de academias, assistência psicológica, nutricional, jurídica, financeira, coaching de saúde e bem-estar, assistência pedagógica, suporte veterinário a animais domésticos e apoio a pessoas com deficiência; horário flexível, vale-transporte, refeição (refeitório no local ou vale-refeição) e seguro de vida.

As inscrições vão até 13 de setembro, e o processo seletivo será 100% online em função da pandemia.

Para mais informações, acesse o site.

