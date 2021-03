Foi inaugurado nesta quinta-feira(18) o BioParque do Rio, o antigo Jardim Zoológico, na Quinta da Boa Vista, na zona norte da cidade do Rio de Janeiro. No parque, que abre as portas ao público na segunda-feira (22), será possível observar mais de mil animais de 140 espécies, espalhados por uma área de visitação de 60 mil metros quadrados.

“A sensação, quando a gente entra aqui, é que de fato está num parque de primeiro mundo. É muito bom confirmar que o Rio é capaz de entregar à população e àqueles que nos visitam um espaço com tanta qualidade. Que alegria poder estar aqui hoje”, disse o prefeito Eduardo Paes, durante a inauguração.

O visitante irá ver de perto o leão Simba, o tigre William

Entre as principais atrações do BioParque estão áreas como a Ilha dos Primatas, a Savana Africana, a Vila dos Répteis, o Jardim de Burle Marx e a Alameda Macaco Tião. O visitante irá ver de perto o leão Simba, o tigre William, a elefanta Koala e o casal de hipopótamos Bocão e Tim, além de araras azuis, jacarés-do-papo-amarelo e muitas outras espécies.Segundo a prefeitura, os ambientes passaram por uma reformulação completa para garantir condições de bem-estar aos animais em recintos adequados a cada um.

BioParque - Beth Santos/Prefeitura do Rio de Janeiro

O parque é uma concessão ao grupo Cataratas feita pela prefeitura do Rio de Janeiro em 2016. “Quero dizer para o grupo Cataratas e para aqueles que acreditam na parceria do setor privado com o público que nós vamos fazer muito mais no Rio, é só o início. Essa concessão é um orgulho, tenho certeza que a população da cidade vai poder desfrutar desse espaço”, afirmou Paes.

“Hoje é um dia histórico. O zoológico do Rio, há exatos 76 anos, em 18 de março de 1945, foi inaugurado. Foi o primeiro zoológico do Brasil. O que estamos fazendo aqui hoje é dando um novo salto: 76 anos depois, estamos inaugurando aqui um novo conceito de zoológico, um centro de conservação da biodiversidade”, disse Pablo Morbis, presidente do grupo Cataratas, que no Rio administra ainda o AquaRio, o Centro de Visitantes Paineiras e o acesso ao Cristo Redentor.

O BioParque do Rio funcionará, diariamente, das 9h às 17h. A venda de ingressos avulsos começará no dia 22 e ocorrerá exclusivamente pelo site. A entrada custa R$ R$ 39,75, com meia a R$ 19,87. Quem quiser aderir ao programa de sócio anual, garantindo acesso ilimitado ao parque pelo período de um ano, vai pagar um valor único de R$ 80, podendo incluir até sete dependentes por R$ 60 cada.

Leia mais

Governo do Rio prorroga medidas contra Covid-19 por uma semana

Cidades do Estado do Rio terão 444 mil doses de vacina CoronaVac