O presidente Jair Bolsonaro comanda nesta terça-feira, (19) a 23ª reunião do Conselho de Governo, no Palácio da Alvorada, em Brasília. Periodicamente, o alto escalão se reúne para avaliar as ações desenvolvidas e discutir as prioridades da agenda do governo federal.

O encontro começou por volta das 9h e deve se estender durante toda a manhã. Após a reunião, está prevista uma cerimônia de hasteamento da bandeira, na área externa do Alvorada.

Desde o início do mandato, o presidente reúne a equipe ministerial para o momento cívico na entrada da sua residência oficial. Normalmente, a cerimônia acontece às 8h, mas hoje, em razão do Dia da Bandeira, o hasteamento será às 12h. O protocolo especial para o dia 19 de novembro é definido pela Lei Nº 5.700, de 1971, que trata sobre a forma e apresentação dos símbolos nacionais.

À tarde, no Palácio do Planalto, também está marcada uma solenidade de comemoração do Dia da Bandeira, junto com o anúncio da ampliação do Programa Educação Conectada, do Ministério da Educação.

O programa tem o objetivo de apoiar a universalização do acesso à internet em alta velocidade e fomentar o uso pedagógico de tecnologias digitais na educação básica.





