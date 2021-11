As autoridades de saúde brasileiras registraram, até o momento, 611.851 mortes desde o início da pandemia de Covid-19. Em 24 horas, foram confirmados 373 novos óbitos. Até terça-feira (16), a soma de mortes estava em 611.478.

Ainda há 2.876 óbitos em investigação, ou seja, aguardando resultado de exames e procedimentos para confirmar se a causa da morte foi Covid-19.

O total de infectados no país chegou a 21.977.861. Nas últimas 24 horas, as secretarias de saúde registraram 11.977 novos diagnósticos positivos de Covid-19. Na terça, o painel de dados do Ministério da Saúde registrava 21.965.684 casos acumulados.

Ainda há 170.910 casos em acompanhamento de pessoas que tiveram o quadro de Covid-19 confirmado.

Até esta quarta-feira (17), 21.194.900 pessoas já se recuperaram da Covid-19.

Os dados estão no balanço do Ministério da Saúde divulgado nesta quarta. A atualização é elaborada a partir das informações enviadas pelas secretarias estaduais de saúde sobre casos e mortes relacionados à Covid-19. Não foram incluídos os novos dados do Ceará.

Os números em geral são menores aos domingos, segundas-feiras e nos dias seguintes a feriados em razão da redução de equipes para alimentar o sistema dos dados. Às terças-feiras e dois dias depois dos feriados, em geral, há mais registros diários pelo acúmulo de dados atualizados.

Estados

Segundo o balanço do Ministério da Saúde, no topo do ranking de estados com mais mortes por Covid-19 estão São Paulo (153.214), Rio de Janeiro (68.774), Minas Gerais (55.952), Paraná (40.736) e Rio Grande do Sul (35.872).

Já os estados com menos óbitos resultantes da pandemia são Acre (1.845), Amapá (1.995), Roraima (2.038), Tocantins (3.902) e Sergipe (6.037). Não houve novas mortes entre ontem e hoje no Acre e Amapá.

Vacinação

Até o início da noite desta quarta (17), o sistema do Ministério da Saúde marcava a aplicação de 297,9 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 no Brasil, sendo 157,3 milhões da primeira dose e 128,4 milhões da segunda dose e dose única.

Foram aplicados 11,5 milhões de doses de reforço.

