Novo lote com 936 mil doses da vacina contra a Covid-19 da Pfizer/BioNTech chegou ao Aeroporto de Viracopos, na cidade de Campinas (SP), na noite desta quarta-feira (9). Esse é o segundo lote de um total de 2,3 milhões de doses do imunizante da farmacêutica que serão entregues ao Ministério da Saúde nesta semana.

A primeira remessa chegou nesta terça-feira (8), com 527 mil doses do imunizante. A previsão do Ministério da Saúde é que mais 936 mil doses desembarquem no país na quinta-feira (10). De acordo com a pasta, a distribuição dessa nova remessa aos estados e Distrito Federal ocorrerá nos próximos dias. Até o momento, mais de 5,9 milhões de doses da Pfizer foram distribuídas pelo país.

De acordo com o planejamento do ministério, deverão ser entregues no mês de junho mais de 12 milhões de doses da vacina da Pfizer. Os dois contratos fechados com a farmacêutica preveem um total de 200 milhões de doses até o fim deste ano.

#URGENTE | 🛬🛬 Pousaram agora mais 936 mil doses da vacina Covid-19 da Pfizer, no aeroporto de Viracopos (SP). Esse é o segundo lote de um total de 2,3 milhões de doses do imunizante que serão entregues ao @minsaude nesta semana. Seguimos avançando o ritmo de vacinação! 💚😷 pic.twitter.com/Ac3ZIQ4MLx — Marcelo Queiroga (@mqueiroga2) June 9, 2021

