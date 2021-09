Até esta sexta-feira (17), foram confirmados 11.202 novos casos de Covid-19 e 333 vidas perdidas para a doença no Brasil. As informações são do balanço diário do Ministério da Saúde, divulgado na noite desta sexta.

Desde o início da pandemia 21.080.219 pessoas foram infectadas com o novo coronavírus e 589.573 óbitos foram registrados.

Atualmente, são 310.540 casos em acompanhamento e 3.346 óbitos em investigação.

Não foram acrescidas às estatísticas as informações sobre os estados de São Paulo e do Rio de Janeiro, dois dos estados com mais casos.

O número de pessoas que se recuperaram da Covid-19 foi para 20.180.106. Isso corresponde a 95,7% das pessoas infectadas no Brasil desde o início da pandemia.

*Com Agência Brasil

