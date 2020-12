Os empresários interessados em vender bens e serviços para o governo federal podem se cadastrar gratuitamente no Sistema de Cadastro de Fornecedores do Governo Federal (Sicaf). Neste ano, quase 20 mil empresas aderiram ao sistema e assim podem participar dos processos licitatórios realizados pelo governo. Até o momento, foram movimentados cerca de R$ 27,2 bilhões em 48.222 processos de compras realizados no Sistema de Compras do Governo Federal (Comprasnet), segundo balanço do Painel de Compras do Ministério da Economia.

O acesso é realizado diretamente pelo usuário e elimina a necessidade de intermediários ou representantes. Após esse procedimento, empresas poderão participar de licitações realizadas por 11 mil unidades de compras. Atualmente, existem mais de 315 mil fornecedores cadastrados no Sicaf.

Pelo Sicaf, é possível que o fornecedor verifique sua regularidade fiscal, da seguridade social, junto ao fundo de garantia, e justiça do trabalho e outras. Todo o processo é feito online, gratuito e diretamente no Sicaf.

Estados e municípios

Todos os estados e mais de dois mil municípios também utilizam o Comprasnet. Neste ano, esses entes da federação movimentaram cerca de R$ 37 bilhões em compras realizadas no sistema do governo federal. No total, estados e municípios já realizaram mais de 82 mil processos licitatórios no ano.

Segundo governo federal, diariamente, o Comprasnet divulga, em média, cerca de 7 mil itens para contratação, em 710 processos de compras.