Tinha placa de Belo Horizonte o carro utilizado pelos dois autores do massacre que deixou dez pessoas mortas - entre elas cinco crianças - e outras dez feridas na manhã desta quarta-feira (13) na Escola Estadual Raul Brasil, no Jardim Imperador, em Suzano, na Grande São Paulo. O veículo, que teria sido alugado pelos suspeitos, é um Chevrolet Onix branco.

A informação de que o carro era da capital mineira foi confirmado pelo Departamento de Trânsito de São Paulo (Detran-SP). O Hoje em Dia já entrou em contato com a assessoria de imprensa o Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG), que até o momento ainda não divulgou informações sobre a situação do veículo utilizado. A reportagem também entrou em contato com a locadora de veículos, porém, até o momento a empresa ainda não respondeu sobre onde o carro teria sido alugado.

O caso ocorreu por volta das 10h. De acordo com a Polícia Militar de São Paulo, os dois suspeitos armados e encapuzados invadiram o colégio e disparam diversas vezes contra os alunos. Cinco crianças, um funcionário, o dono de um lava jato e uma pessoa que passava pela rua no momento dos disparos morreram na hora e os dois autores se mataram em seguida. Os feridos foram encaminhados para hospitais da região.

Conforme o coronel Salles, da Polícia Militar de São Paulo, antes de entrarem na escola, os atiradores dispararam contra o proprietário do lava rápido que fica em frente à escola. O homem passa por cirurgia na Santa Casa de Suzano.

O militar destacou que os criminosos entraram na escola na hora do intervalo. Primeiro, eles dispararam contra uma coordenadora pedagógica e em uma supervisora. Depois, dirigiram-se ao pátio, onde atingiram alunos do ensino médio. Em seguida, seguiram para um centro de línguas.

Bombas

Na mochila dos atiradores havia três coquetéis molotov, duas bestas (lança-flechas) e um revólver 38. Uma terceira mochila foi encontrada com uma espécie de bomba, de acordo com informações do Major Caruso, subcomandante do 32º Batalhão com sede em Suzano.

A polícia faz varredura na escola porque foram encontrados artefatos com aparência similar a de explosivos. "A preocupação neste momento é desmantelar os artefatos explosivos, prestar socorro às vítimas e atender às famílias", destacou o coronel Salles. A área no entorno da escola está isolada por risco de haver explosivos.

O governador de São Paulo, João Doria, está no colégio acompanhando as investigações junto às autoridades de segurança. "Estou muito impactado com o que vi aqui nessa escola. Foram brutalmente assassinados! Às vítimas, aos pais e aos familiares nossa solidariedade. Foi a cena mais triste que vi em toda minha vida", declarou Doria em coletiva no local.

