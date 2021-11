O número de pessoas infectadas desde o início da pandemia da Covid-19 subiu para 21.862.458. Nas últimas 24 horas, as autoridades de saúde registraram 13.321 pessoas com Covid-19. Os dados estão no balanço diário do Ministério da Saúde, divulgado nesta sexta-feira (5).

Ainda há 198.738 casos em acompanhamento.

A soma de vidas perdidas para a Covid-19 foi para 609.060. Em 24 horas, as autoridades de saúde confirmaram 389 novas mortes.

Ainda há 2.910 óbitos em investigação. A situação ocorre pelo fato de haver casos em que o paciente morreu, mas a investigação sobre a causa ainda demanda exames e procedimentos posteriores.

Até esta sexta-feira, 21.054.660 pessoas já haviam se recuperado da doença.

Estados

Segundo o balanço do Ministério da Saúde, no topo do ranking de estados com mais mortes por covid-19, registradas até o momento, estão São Paulo (152.337), Rio de Janeiro (68.461), Minas Gerais (55.728), Paraná (40.599) e Rio Grande do Sul (35.612).

Os estados com menos óbitos pela doença são Acre (1.845), Amapá (1.993), Roraima (2.035), Tocantins (3.886) e Sergipe (6.033). Não houve novas mortes no período no Acre, no Amapá e em Roraima.

