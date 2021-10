WhatsApp, Facebook e Instagram estão fora do ar desde o início da tarde desta segunda-feira (4), somando mais de quatro horas de queda até o fechamento desta reportagem. Com isso, internautas do mundo inteiro seguem 'de luto' e ‘chorando as mágoas’ no Twitter, tanto que 18 dos 20 assuntos mais comentados do Brasil são relacionados ao acontecimento do dia.

Segundo o site Downdetector, que registra queixas sobre serviços digitais, às 12h39 já haviam mais de 35 mil notificações sobre erro no aplicativo. Para o Instagram, eram cerca de 10 mil; para o Facebook, 5 mil.

No Twitter, os perfis oficiais dos aplicativos informaram que estão cientes de que algumas pessoas estão enfrentando problemas com as redes e que estão trabalhando para que as coisas voltem ao normal.

"Estamos cientes de que algumas pessoas estão tendo problemas com o WhatsApp neste momento. Estamos trabalhando para que as coisas voltem ao normal e enviaremos atualizações aqui assim que possível" (tradução aproximada)

"Nós estamos cientes de que algumas pessoas estão com problemas de acesso aos nossos apps e produtos. Estamos trabalhando para que as coisas voltem ao normal o mais rápido possível, e nos desculpamos por qualquer inconveniente" (tradução aproximada).

"Instagram e amigos estão tendo um momento um pouco difícil agora, e vocês podem ter problemas para utilizá-los. Tenham paciência conosco, estamos trabalhando nisso" (tradução aproximada).

Internautas 'de luto'

Como de costume em todas as instabilidades apresentadas pelas redes de Mark, os usuários do Twitter aproveitaram a situação para gerar muitos memes. Veja alguns:

