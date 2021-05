O total de casos acumulados de Covid-19 subiu para 15.519.525. Em 24 horas, foram confirmadas pelas autoridades de saúde 85.536 novas pessoas infectadas pelo novo Coronavírus.

Ainda há no país 1.058.542 casos em acompanhamento. O termo é empregado para as pessoas infectadas e com casos ativos de contaminação pelo novo Coronavírus.



As informações estão no balanço diário do Ministério da Saúde, divulgado na noite desta sexta-feira (14).

O total de vidas perdidas durante a pandemia subiu para 432.628. Entre está quinta-feira e está sexta-feira, foram registradas 2.211 novas mortes.



Situação epidemiológica da Covid-19 no Brasil. (14/05/2021)

Ainda há 3.702 óbitos em investigação. Isso ocorre porque há casos em que um paciente morre, mas a causa segue sendo apurada mesmo após a declaração do óbito.

O número de pessoas que se recuperaram da Covid-19 desde o início da pandemia ultrapassou os 14 milhões. Com a atualização desta sexta-feira, as pessoas nesta condição totalizaram 14.028.355. Isso equivale a 90,4% do total de pessoas que foram infectadas com o vírus.

Estados

O ranking de estados com mais mortes pela Covid-19 é liderado por São Paulo (103.493). Em seguida vêm Rio de Janeiro (47.699), Minas Gerais (37.005), Rio Grande do Sul (26.550) e Paraná (24.330). Já na parte de baixo da lista, com menos vidas perdidas para a pandemia, estão Roraima (1.568), Acre (1.608), Amapá (1.610), Tocantins (2.704) e Alagoas (4.462).

Vacinação

Até o momento, foram distribuídos a estados e municípios 83,8 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. Deste total, foram aplicadas 51,1 milhões de doses, sendo 34,6 milhões da 1ª dose e 16,4 milhões da 2ª dose.

