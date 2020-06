Até o fim do mês de junho, o estado de São Paulo poderá somar 20 mil óbitos provocados pelo novo coronavírus. A estimativa é do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo.

“A perspectiva de óbitos é de que chegaremos ao final deste mês na faixa de 20 mil óbitos, variando de 16 mil a 22 mil, com taxa de isolamento média de 50%”, disse o coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo, Carlos Carvalho.

O estado registra, até o momento, 9.862 óbitos por coronavírus. Já o número de casos confirmados somou, nesta quarta-feira (10), 156.316 em todo o estado.

“Está projetada para, até o dia 28 de junho, uma expectativa de 200 mil casos [confirmados de coronavírus], variando de 190 mil para 265 mil [casos confirmados do novo coronavírus]. Isso se a população do estado se mantiver com pelo menos 50% de isolamento social”, afirmou Carvalho.

