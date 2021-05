A vacinação contra a Covid-19 volta a ser feita nesta sexta-feira (21) também nos 25 postos de sistema drive-thru na capital paulista (veja a lista aqui). Continuam disponíveis para a aplicação da primeira dose da imunização os oito mega postos da cidade, das 8h às 17h.

As 468 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e unidades de Assistência Médica Ambulatorial integradas com as UBSs, continuam aplicando a primeira e a segunda dose (veja a lista aqui). Estão disponíveis no município as vacinas da Pfizer e da Oxford AstraZeneca para primeira dose e a Coronavac exclusivamente para segunda dose.



Comorbidades

Nesta quinta-feira (20), a Prefeitura antecipou a vacinação contra a Covid-19 de pessoas com comorbidades e deficiência permanente que são beneficiários do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC) acima de 45 anos.

Segundo a administração municipal, a estimativa é de que sejam vacinadas 186.047 pessoas desse grupo, sendo 180.819 mil pessoas com comorbidades e 5.228 com deficiência permanente beneficiárias do BPC.

É necessário apresentar documento de identificação preferencialmente CPF e comprovante de condição de risco (exames, receitas, relatório ou prescrição médica), contendo o CRM do médico.

Já os beneficiários do BPC precisam apresentar o comprovante do recebimento do benefício, documento de identificação preferencialmente CPF e comprovante da deficiência: laudo médico que indique a deficiência, cartão de gratuidade no transporte público que indique a deficiência, documentos comprobatórios de atendimento em centros de reabilitação ou unidades especializadas no atendimento de pessoas com deficiência ou documento oficial de identidade com a indicação da deficiência.

