O Governo do Distrito Federal confirmou nesta sexta-feira (17) mais dois casos da variante Ômicron da Covid-19. Os infectados são um casal que chegou a Brasília no dia 14 de dezembro vindo de Cancún, no México.

O homem, que tem entre 20 e 29 anos, e a mulher, de 30 a 39, estão com sintomas leves e seguem em isolamento. Ambos estão vacinados com duas doses da Pfizer. O casal teve os testes PCR para o coronavírus analisados pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde do Distrito Federal, que inicialmente deu negativo.

O centro, vinculado à Secretaria de Saúde, solicitou a lista de passageiros do voo onde estava o casal para procurar as pessoas que fizeram o trajeto próximo dos dois infectados com a Ômicron.

Até ontem (16), o Brasil registrava 19 casos da variante confirmados em todo o país. Com os dois novos casos, o Distrito Federal sobe para quatro casos da cepa, atrás apenas de São Paulo, com 13.

