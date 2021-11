O mais longo eclipse lunar parcial do século poderá ser visto do Brasil nas primeiras horas da madrugada da próxima sexta-feira (19). O fenômeno, que deve durar 3h28min23s, será o mais longo dos últimos 580 anos, e cobrirá 97,4% do disco da Lua em seu auge.

De acordo com informações da Agência Espacial Norte Americana (Nasa), no Brasil, o fenômeno poderá ser visto por volta das 2h, durante cerca de duas horas. Os horários variam conforme a localização de cada estado. Fatores como as condições climáticas das regiões podem influenciar na observação.

O eclipse também poderá ser visto do Oceano Pacífico e do Ártico, parte das Américas, centro-leste da Ásia, Nova Zelândia e noroeste da Europa.

Como observar?

Para observar um eclipse lunar não é preciso o uso equipamento especial. Escolher um local, de preferência aberto, com pouca poluição luminosa é o ideal.

Se preferir acompanhar o fenômeno de casa, uma live do canal do Instituto Iprodesc, com o professor Marcos Calil, coordenador científico do planetário de Santo André e do Núcleo de Observação do Céu cobrirá o momento. A transmissão se iniciará às 2h30

