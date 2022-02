O número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus, causador da Covid-19, chegou a 25.426.744 no Brasil. Em 24 horas, foram confirmados mais 77.947 diagnósticos positivos da doença. Isso representa uma queda acentuada em relação à última sexta-feira (28), quando foram confirmados 269.968 novos casos.

Nesse domingo (30), o sistema de informações do Ministério da Saúde marcava 25.348.797 casos acumulados no país.

Estão em acompanhamento 2.603.164 casos. O termo é usado para casos notificados nos últimos 14 dias em que os pacientes não tiveram alta, nem evoluíram para morte.

O total de vidas perdidas para a pandemia alcançou 627.138. Em 24 horas, foram notificadas 284 mortes em decorrência da doença. Nesse domingo (30), o sistema de informações registrava 626.854 óbitos.

Ainda há 3.163 mortes em investigação. São casos em a morte do paciente demanda exames e procedimentos posteriores para definir se foi causada pela Covid-19.

Até hoje, 22.196.442 pessoas se recuperaram da infecção causada pelo coronavírus, o que corresponde a 87,3% dos infectados desde o início da pandemia.

Os dados estão na atualização diária do Ministério da Saúde, divulgada na noite desta segunda-feira (31). No balanço, são consolidadas as informações enviadas por secretarias municipais e estaduais de Saúde sobre casos e mortes associados à Covid-19. Os estados de São Paulo e do Paraná não atualizaram seus dados.

Estados

São Paulo é o estado com mais mortes por Covid-19 (157.854), seguido por Rio de Janeiro (69.884), Minas Gerais (57.314), Paraná (41.191) e Rio Grande do Sul (36.873).

O Acre (1.871) é o estado que registra menos mortes pela doença, desde o início da pandemia. Em seguida, aparecem o Amapá (2.051), Roraima (2.096), o Tocantins (4.001) e Sergipe (6.098).

Vacinação

Até esta segunda-feira (31), tinham sido aplicados 356,1 milhões de doses de vacinas contra Covid-19 no país. Receberam a primeira dose 164,9 milhões de pessoas. A segunda, ou a dose única, foi aplicada a 151,7 milhões de pessoas e a de reforço a 38,8 milhões.

