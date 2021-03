No Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2020, 28 estudantes tiraram nota máxima na redação. No total, foram corrigidos 2.723.583 textos dos participantes do exame. Do total, 87.567 zeraram a prova de redação.

A redação foi a parte da avaliação que teve melhor nota entre todas, com média de 588,74. Dos 28 alunos com nota máxima, 71,4% são mulheres.



Na edição do ano passado, a organização da prova definiu dois temas, “O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira” na edição impressa e "O desafio de reduzir as desigualdades entre as regiões do Brasil" na edição digital. Na reaplicação da prova, o assunto escolhido foi "A falta de empatia nas relações sociais no Brasil".

