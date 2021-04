As escolas da rede municipal de São Paulo retomam esta segunda-feira (12) as aulas presenciais com o fim da fase emergencial da quarentena em todo o estado. As aulas foram interrompidas no último dia 17 de março por causa da Covid-19. No período, a prefeitura antecipou o recesso escolar e feriados na capital paulista. A rede privada também está autorizada a reiniciar atividades.

Na fase vermelha do planejamento estadual da quarentena, as unidades educacionais podem receber, no máximo, 35% dos alunos. Segundo a prefeitura, neste momento o retorno é opcional. A recomendação é que os estudantes que puderem permaneçam no sistema de ensino remoto.



A retomada das aulas presenciais atende com prioridade os estudantes filhos de profissionais de serviços essenciais: saúde, educação, assistência social, transporte público, segurança e serviço funerário. Também está previsto atendimento para os alunos com famílias em situação de vulnerabilidade.

Segundo a prefeitura, estão sendo distribuídas cestas básicas para as famílias em maior vulnerabilidade e extrema pobreza. O executivo municipal informou que serão fornecidas 500 mil cestas com arroz, feijão, açúcar mascavo, leite, suco de frutas, além de frutas e legumes.

Vacinação

No último sábado (10), foram vacinados 50,4 mil profissionais da área da educação contra o coronavírus na capital paulista. A imunização atende aos profissionais da área com mais de 47 anos. No público geral, estão sendo vacinadas as pessoas com 67 anos. A estimativa é que 96,7 mil idosos dessa faixa sejam vacinados a partir desta segunda-feira.



