Os idosos já estão incluídos no mundo digital. A conclusão é do Fórum Longevidade Brasil 2021, promovido pelo Movimento Longevidade Brasil (MLB), encerrado nesta sexta-feira (30), e cujo tema central foi Conectando Gerações, Construindo Longevidade.

O evento online teve participação gratuita e reuniu profissionais de diferentes áreas para debater temas ligados aos pilares que sustentam os projetos e ações do MLB, que são saúde e bem-estar; educação e cidadania; trabalho e empreendedorismo e tecnologia e inovação.



Uma das propostas era discutir a tecnologia no novo tempo pós-pandemia e como incluir os idosos nesse mundo

A presidente executiva do MLB, Carlota Esteves, disse à Agência Brasil que uma das propostas era discutir a tecnologia no novo tempo pós-pandemia e como incluir os idosos nesse mundo virtual. Mas verificou-se que a sociedade já está mobilizada nesse sentido. “Nós mesmos já conseguimos superar essa dificuldade de inclusão dos idosos. Em um ano, tivemos mais lives transmissões ao vivo pela internet do que em três anos de movimento. Os idosos, realmente, já estão incluídos nesse mundo”.

Outro ponto de destaque do fórum foi a questão do trabalho e as oportunidades de emprego para pessoas maiores de 50 anos de idade. Essa pauta contou com a colaboração de alunos da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Cluster

O fórum lançou ainda o cluster da longevidade, que vai juntar o empresariado nos pilares do movimento para discutir os desafios que poderão ser lançados às equipes do Hackathon maratona de programação da Longevidade, em outubro deste ano.

O MLB foi criado no Rio de Janeiro, envolvendo pessoas e instituições com disposição de promover o desenvolvimento de iniciativas de envelhecimento que gerem impacto social, contribuindo para que a sociedade brasileira priorize a longevidade com autonomia e independência.



Leia mais:

Parque que demonstra tecnologias em Internet das Coisas é inaugurado

Universo: contagem regressiva para o lançamento do telescópio James Webb