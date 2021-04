A partir desta segunda-feira (5) universitários de todo o país têm a oportunidade de encontrar empresas que procuram estagiários e profissionais. É a Feira de Recrutamento e Carreira, que há 20 anos ajuda estudantes a se preparem para o mercado de trabalho. Assim como no ano passado, o evento será online, gratuito e aberto. A feira vai até o dia 9 de abril, das 12 às 20 horas.

O evento é organizado por estudantes da FEA Júnior, empresa júnior da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA) da Universidade de São Paulo, em São Paulo. A ideia é que o evento ajude quem está buscando se desenvolver e aprender, a procurar estágio, e a entender como funcionam os processos seletivos de emprego, a rotina das empresas e como montar um currículo.

Entre as empresas já confirmadas estão a empresa de bebidas Ambev

"Este ano estamos mantendo a feira online, respeitando a pandemia e o isolamento social. Em relação ao último ano, a novidade é que agora temos influencers entre as palestras, que podem tirar dúvidas sobre processos seletivos, mercado de trabalho e tudo que os participantes precisarem. Também temos intérpretes de libras e os "momentos empresas", que são atividades do tipo stands, onde os estudantes poderão conversar diretamente com as empresas.

Ano passado foi um teste, este ano aperfeiçoamos tudo que deu certo, aprendemos com os erros e criamos um evento bem maior, com o triplo de empresas e quase o dobro de duração!", disse a gerente da feira Jade Brandão Villar Lemes.

Para participar, é preciso se inscrever na página da Feira de Recrutamento e Carreira, onde também tem a programação completa. Ao longo dos cinco dias, o estudante vai participar de palestras e workshops diretamente com representantes de empresas nacionais e multinacionais. No perfil da FEA Júnior no Instagram é possível acompanhar as novidades sobre o evento.

Entre as empresas já confirmadas estão a empresa de bebidas Ambev, as multinacionais americanas Mars e P&G, a plataforma de dados Bloomberg, a escola de negócios BTC, a fintech de meios de pagamentos Stone, o banco Itaú, o banco de investimento BR Partners, a consultoria de inteligência e marketing DP6, a Companhia de Estágios PPM Human Resources, a plataforma de investimentos Empiricus Research, a fintech Vitreo, a empresa brasileira Consan (açúcar, álcool, energia, lubrificantes e logística), a empresa Aperam (aços e ligas de níquel), a multinacional de consultoria de gestão, tecnologia da informação e outsourcing Accenture, a empresa de pneus Pirelli, a empresa de mercado de habitat Saint-Gobain, a consultora de gestão global Bain&Company, a empresa brasileira de software Totvs, a empresa de revestimentos e tintas holandesa Azko Nobel, a Organização da sociedade civil de interesse público Ensina Brasil, a plataforma de soluções integradas Accountfy.

