A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) entregou nesta sexta (26) ao Ministério da Saúde um lote com 2,8 milhões de doses da vacina contra Covid-19 da biofarmacêutica AstraZeneca.

Com essa nova remessa, a instituição chega ao total de 141,4 milhões de imunizantes distribuídos pelo Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos/Fiocruz) ao Programa Nacional de Imunizações (PNI).

Segundo a instituição, também está previsto o recebimento de uma remessa de Ingrediente Farmacêutico Ativo. A entrega está prevista para as 7h do próximo domingo (28), no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (Galeão).

