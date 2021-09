A Fundação Oswaldo Cruz Fiocruz), por meio do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos/Fiocruz), entregou hoje (24) mais de 2 milhões de doses da vacina Covid-19 ao Ministério da Saúde, somando o total de 4,5 milhões de doses entregues nesta semana. Com o novo lote, a fundação alcança aproximadamente 101 milhões de vacinas disponibilizadas ao Programa Nacional de Imunizações (PNI). O número foi alcançado em apenas oito meses.

Dois dias antes, a fundação entregou cerca de 1,5 milhão de doses da vacina Covid-19 ao Ministério da Saúde. As doses foram liberadas em duas remessas, sendo uma com 50 mil doses para o estado do Rio de Janeiro e as demais para o almoxarifado designado pelo MS, para serem distribuídas aos outros estados.

No início da semana, na segunda-feira (20), a Fiocruz entregou um lote com 937 mil doses de vacina contra a Covid-19 produzida em parceria com a farmacêutica AstraZeneca. Do total, 50 mil doses ficaram no estado do Rio de Janeiro e as demais seguiram para o Ministério da Saúde (MS), para serem distribuídas às unidades da federação.

Em nota, a fundação informou que “a entrega reforça o PNI e garante a continuidade da vacinação em todo o país. Até o fim deste ano, a Fiocruz prevê entregar ao PNI 6 milhões de doses da vacina contra Covid-19 produzidos com Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) nacional”.

Leia mais:

Síndrome respiratória aguda grave mostra tendência de queda, diz Fiocruz

Minas está entre os estados com maior risco de infecção por Covid-19 em gestantes e puérperas

Minas recebe 633 mil doses das vacinas Pfizer e AstraZeneca nesta sexta