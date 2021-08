O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou hoje (28) a ampliação do Programa Saúde na Hora. O projeto viabiliza o custeio aos municípios e Distrito Federal para aumentar o horário de funcionamento das Unidades de Saúde da Família (USF) e Unidades Básicas de Saúde (UBS). O anúncio foi feito durante a inauguração da Unidade Básica de Saúde, no bairro Floresta, em Gramado, no Rio Grande do Sul. O local recebeu R$ 408 mil de recursos federais.

Segundo a pasta, mais 373 unidades de saúde em 211 municípios brasileiros poderão funcionar com horário estendido. As unidades vão receber, até dezembro de 2022, cerca de R$ 110 milhões para garantir atendimento à população.

O Saúde na Hora amplia o horário de atendimento durante a noite, horário de almoço e fim de semana. O objetivo é aumentar o acesso aos serviços de saúde em horários mais flexíveis.

*Com Agência Brasil

