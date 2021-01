Após a aprovação pela Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa) das vacinas da Fiocruz e do Instituto Butantan contra a covid-19 para uso emergencial em todo o território brasileiro, o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) com apoio do Ministério da Saúde, lançou hoje (21) o programa ImunizaSUS, que vai transformar as unidades básicas de Saúde (UBSs) em salas de aula.

O objetivo é capacitar mais de 94 mil profissionais de saúde que atuam diretamente nas ações de imunização em municípios de todo o país. O lançamento, na manhã de hoje, ocorreu em Brasília, com a presença do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello.

Veja a íntegra do lançamento: